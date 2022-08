Chelsea, il comunicato dopo i cori contro Son: “Chi l’ha discriminato affronterà l’azione più dura possibile”

Hanno fatto molto discutere, in occasione della sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham, i cori contro Son che si sono alzati dalle tribune dello stadio. I Blues hanno quindi diramato un duro comunicato tramite cui informato di aver avviato delle indagini per trovare il responsabile del comportamento discriminatorio: “Il Chelsea FC trova totalmente ripugnante ogni forma di comportamento discriminatorio. Non ha posto al Chelsea, né in nessuna nostra comunità. Abbiamo costantemente chiarito la posizione di tolleranza zero, eppure ci sono ancora idioti come questo che si attaccano alla società come ‘tifosi’, facendo vergognare il Chelsea FC e i suoi allenatori, giocatori e staff, nonché i suoi veri sostenitori. Stiamo indagando sull’incidente e, se identificata, questa persona dovrà affrontare l’azione più dura possibile del club”.

Foto: Twitter Tottenham