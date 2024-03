Chelsea, stagione finita per il classe 2004 Romeo Lavia

Il Chelsea perde il suo giovane centrocampista Romeo Lavia per questo finale di stagione. Il giocatore belga classe 2004 aveva rimediato un brutto infortunio nel corso del match giocato dai Blues a dicembre contro il Crystal Palace ed adesso ha subito una nuova battuta d’arresto nel corso della riabilitazione, che non gli permetterà di rientrare per questa ultima parte dell’annata sportiva. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club londinese a tal proposito:

“Il centrocampista Romeo Lavia purtroppo salterà il resto della nostra stagione 2023-24 a causa di una battuta d’arresto nel recupero. Recenti accertamenti medici hanno confermato che Lavia, che ha subito un grave infortunio alla coscia contro il Crystal Palace a dicembre, non giocherà più in questa stagione”.

Foto: Instagram Lavia