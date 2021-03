Chelsea, il cambio di marcia con Tuchel: in 11 partite blues imbattuti e con 9 clean sheet

Il Chelsea, con l’arrivo di Thomas Tuchel al posto di Frank Lampard, sta avendo una marcia strepitosa, in Premier League e in Europa.

I blues, su 11 gare con l’ex PSG in panchina, hanno ottenuto ben 8 vittorie e solo 3 pareggi, di cui, ben 9 gare senza prendere gol e solo 3 gol subiti, con 13 gol fatti.

Un ritmo importante, da migliori in Europa (solo il Barcellona ha fatto meglio delle top considerando le ultime 10 partite).

Chelsea che con la vittoria per 2-0 di ieri sull’Everton, ha quasi blindato il proprio posto in zona Champions League, reduce anche dal successo per 1-0 lunedì scorso con il Liverpool. E inoltre, anche in Champions, è avanti 1-0 nell’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Insomma, un lavoro straordinario quello di Tuchel, che ha quadrato il gruppo, un pò allo sbando. In tanti avevano criticato l’esonero di Lampard un mese e mezzo fa, e l’arrivo di Tuchel.

Il tecnico tedesco si sta prendendo le giuste rivincite.

