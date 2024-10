Chelsea, guerra intestina tra Todd Boehly e Behdad Eghbali

Dopo aver acquistato il Chelsea insieme alla sua cordata di investitori per circa 4,5 miliardi di euro dall’oligarca russo Abramovich nel maggio 2022, l’imprenditore americano Todd Boehly si trova oggi al centro di una lotta di potere con il partner Behdad Eghbali, co-fondatore di Clearlake Capital (fondo che detiene parte delle azioni del prestigioso club londinese). Secondo The Sun, i due pezzi grossi sarebbero molto vicini ad un punto di rottura, e ad un passo dal comprarsi reciprocamente le azioni per prenderne il controllo. Un braccio di ferro che di certo non lascia sereni i tifosi blues, scaturito da fortissimi divergenze relative al tema stadio. Behdad Eghbali vorrebbe ristrutturare lo Stamford Bridge ed aumentarne la capacità fino a 55.000 posti. Non è della stessa idea Boehly, intenzionato invece ad investire su un nuovo stadio da 5.000 posti in più vicino a a Earl’s Court. Visioni opposte, che potrebbero portare ad una lotta intestina all’ultimo pound.

Foto: X Chelsea