Chelsea, Caicedo: “All’inizio non è stato facile. Ho avvertito la pressione dei 133 milioni di euro”

Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha parlato alla BBC della questione relativa al suo ambientamento all’interno dei Blues, dove è approdato la scorsa estate dal Brighton per 115 milione di sterline, circa 133 milioni di euro. L’ecuadoriano ha ammesso che inizialmente non è stato facile adattarsi, soprattutto per la pressione dei tantissimi soldi investiti dal suo nuovo club per acquistarlo: “L’inizio è stato duro per me, perché quando giochi in un grande club, che per te ha pagato un prezzo alto, devi sempre vincere ogni partita. È stato difficile per me perché quando ero al Brighton la pressione era minore. Al Chelsea, è diverso. Ho sentito molta pressione perché conoscevo il club, la storia, i giocatori che ci sono passati. Dopo i primi quattro o cinque mesi, mi sono sentito più a mio agio nel club. Ho qualità e conosco il giocatore che sono. Ma a volte se non sei forte mentalmente, è difficile”. Un ringraziamento a Pochettino: “Molte persone intorno a me mi hanno aiutato: Mauricio e il suo staff in primis. Erano con me quando sentivo di non essere più lo stesso Moises. Ho detto loro: ‘Per favore aiutatemi perché voglio mostrare la mia qualità, il mio calcio.’ E loro sono stati al mio fianco. Ho una persona esterna al club che mi ha aiutato molto a togliermi la pressione dalla testa. Un uomo con cui parlo regolarmente mi ha detto, ‘Moises, sei un bravo giocatore, puoi fare tutto quello che vuoi in campo con responsabilità. Abbi fiducia in te stesso. Se il Chelsea ha pagato così tanti soldi per te, è perché sei un giocatore molto bravo”.

Foto: instagram Caicedo