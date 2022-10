Chelsea, brutte notizie per James: starà fuori due mesi e salterà il Mondiale

Pessime notizie per Reece James. Dopo l’infortunio rimediato contro il Milan, il difensore inglese si è sottoposto ad esami specialistici in questi giorni, che hanno dato come esito lo scenario peggiore per il difensore: niente intervento chirurgico, ma James dovrà restare fermo per almeno otto settimane, prima di iniziare la fisioterapia. Uno stop che, dunque, impedirà al difensore di partecipare al Mondiale in Qatar con la propria nazionale.

Foto: Instagram Chelsea