Chelsea-Bayern, Flick a casa Lampard. Le probabili formazioni

Domani sera andrà in scena anche l’altra super sfida degli ottavi di finale tra Chelsea e Bayern Monaco. Da una parte Frank Lampard che, numeri alla mano, finora ha fatto un ottimo lavoro e, la vittoria ottenuta sabato in Premier nello spareggio per il quarto posto contro il Tottenham di Mourinho, è l’ennesima conferma. Dall’altra l’emergente Hans-Dieter Flick, chiamato qualche mese fa per sostituire l’esonerato Niko Kovac, capace di ribaltare la situazione ottenendo in poche giornate il primo posto in Bundesliga con una rimonta degna di nota. I londinesi dovrebbero schierarsi con il 3-4-3: Caballero tra i pali, Azpilicueta, Christensen e Rüdiger nel terzetto difensivo; James, Jorginho, Kovačić e Alonso a centrocampo; Mount e Willian ai lati della punta centrale Giroud (favorito su Abraham). I bavaresi sarebbero intenzionati a rispondere col 4-2-3-1 con Neuer in porta, Pavard, Boateng, Alaba e Davies nel pacchetto arretrato; Kimmich e Thiago Alcantara nella linea mediana con Coman, Müller e Gnabry a sostegno dell’unica punta Lewandowski. A stamford Bridge ci sono tutti presupposti per assistere a un match ricco di emozioni. A seguire le probabili formazioni:

Chelsea (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Abraham, Willian. Allenatore: Lampard.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Foto: mochilerovajando