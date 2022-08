Chelsea, Azpilicueta: “Sono rimasto perchè vogliono che sia la guida della squadra”

Intervisto al London Evenenineg Standar, il difensore César Azpilicueta, a lungo corteggiato dal Barcellona, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rinnovare con il Chelsea: “Dopo il Mondiale per club sono diventato l’unico giocatore a vincere tutti i trofei con questa squadra e ho pensato che era arrivato il momento di tornare in Spagna. Non ho mai fatto niente alle spalle del Chelsea, ho spiegato tutto. Ho deciso di stare zitto perché intorno a me c’era già abbastanza rumore. Non volevo peggiorare le cose perché volevo concentrarmi sulle partite. L’offerta del Barcellona era reale ma adesso sono molto emozionato. I nuovi proprietari volevano che restassi qui per guidare la squadra sia dentro che fuori dal campo. Sono molto grato, sono stati molto onesti e trasparenti sin dal primo giorno. Ho sentito la responsabilità di rimanere qui a casa“.

Foto: Instagram Chelsea