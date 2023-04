Chelsea ancora ko. L’Aston Villa vince 2-0 allo Stamford Bridge

Ancora un ko per il Chelsea. Allo Stamford Bridge gli uomini di Potter cadono contro l’Aston Villa: 2-0 per gli ospiti con le reti di Watkins e McGinn, un gol per temp. Blues che restano all’undicesimo posto in classifica, a 38 punti, a -5 dalla zona Europa League ma con due partite in più rispetto al Brighton attualmente sesto. L’Aston Villa sale a 41 punti. Si tratta della decima sconfitta in campionato per gli uomini di Potter.

Foto: sito Chelsea