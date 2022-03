Chelsea, anche il tifo organizzato critica i cori pro-Abramovich durante il minuto di silenzio

Dopo Thomas Tuchel, anche il Chelsea Supporters Trust, il gruppo che riunisce tutti i tifosi dei Blues nel mondo, ha criticato i molti spettatori londinesi che sabato – durante il minuto di raccoglimento in segno di solidarietà per l’Ucraina prima della partita contro il Burnley – hanno rotto il silenzio intonando il nome di Roman Abramovich. “Il CST ha preso subito una posizione netta a sostegno della popolazione ucraina. Intonare il nome di Abramovich in quel momento è stato chiaramente inopportuno”, si legge nel comunicato emesso questa mattina dal Chelsea Supporters Trust.

FOTO: Twitter Chelsea