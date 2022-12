Chelsea, altro infortunio al ginocchio per James: stop di un mese. Il comunicato

Dopo l’infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare il Mondiale, Reece James era tornato in campo da titolare per la partita contro il Bournemouth. Ma dopo appena 50 minuti, James è stato costretto, di nuovo, ad abbandonare il campo per un problema fisico. Oggi il difensore si è sottoposto agli esami. Di seguito il comunicato ufficiale del Chelsea: “Il difensore Reece James è stato sottoposto a valutazione oggi dopo essere stato sostituito durante il secondo tempo della vittoria per 2-0 di ieri sera in Premier League contro l’AFC Bournemouth a causa di un infortunio al ginocchio. I risultati della scansione hanno purtroppo confermato una battuta d’arresto per il 23enne, con Reece che ora dovrebbe restare fuori fino a un mese”.

Foto: Instagram Chelsea