Chellini: “Vialli ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Con Mancini si completava”

Giorgio Chiellini, ex capitano di Juve e Nazionale, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la scomparsa di Gianluca Vialli: ““Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le immagini e le parole che state raccontando di Gianluca sono quelle che ci portiamo dietro tutti. È stata una grande persona che vorrebbe vederci sorridere e non piangere. Lascia tanto dentro tutti noi che lo abbiamo conosciuto, piangiamo una grande persona, credo che meriti che siamo tutti qua a parlarne bene. Ci lascia tanti valori da portare nella nostra vita fuori dal campo. Meglio di tanti altri riusciva ad esprimerli, non è scontato toccarti sempre il cuore con le parole giuste. Il binomio con Mancini rimarrà per sempre, si completavano, erano perfetti”.

