Cheddira saluta il Frosinone: “Ho cercato di ripagare la fiducia dando sempre tutto me stesso”

Walid Cheddira saluta il Frosinone. Le sue reti non sono bastate ai ciociari per scongiurare la retrocessione in Serie B all’ultima giornata di campionato. L’attaccante marocchino classe 1998 ha salutato tramite un post su Instagram la piazza laziale prima di fare ritorno al Napoli, proprietario del cartellino. Queste le sue parole nel post:

“Non è facile esprimere l’immensa gratitudine che provo per questi colori, questa Società e soprattutto questa bellissima tifoseria. Ogni giorno ho appreso qualcosa che mi ha fatto crescere ed io ho cercato di ripagare la fiducia dando sempre tutto me stesso. Ringrazio la Società in tutte le sue componenti , il Mister e lo Staff , tutti i miei compagni e naturalmente i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Sono certo che il futuro regalerà al Frosinone nuove grandi soddisfazioni. Grazie di tutto”.

Foto: twitter Frosinone