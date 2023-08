Cheddira saluta Bari: “Rimarrete per sempre nel mio cuore, sarò un vostro tifoso”

Walid Cheddira saluta Bari e lo fa con una lettera sul proprio profilo Instagram, accompagnata da questa breve didascalia: “GRAZIE… una breve lettera che non quantifica minimamente l’amore che ho per questa città e per questa maglia. A volte vengono dette cose non vere che mettono in cattiva luce, ma tutti voi sapete che persona sono e quanto tengo a questa maglia. Rimarrete per sempre nel mio cuore e sarò per sempre un tifoso del BARI”.

Foto: Instagram Bari