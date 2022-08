Cheddira risponde a Valente. E’ 1-1 tra Bari e Palermo

Termina 1-1 la gara tra Bari e Palermo, uno dei derby del Sud più interessanti e sentiti, come anticipo della 2a giornata di Serie B.

Davanti a 35.000 spettatori del San Nicola, le due neopromosse del girone meridionale di lega pro della scorsa stagione, non sono superate.

In vantaggio il Palermo con Valente al 37′, pareggio di Cheddira nella ripresa al 68′. Palermo che ha giocato gli ultimi minuti in 10, per l’espulsione di Marconi all’86’, con il Bari che però non è riuscito a sfruttare questo vantaggio.

Un pareggio che porta i rosanero a 4 punti, a 2 il Bari, che bissa il pareggio di Parma della prima giornata.

Foto: twitter Bari