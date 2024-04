Cheddira: “Pensiamo solo a lavorare e dare tutto. Bologna? Sappiamo quanto sono forti”

L’attaccante del Frosinone Walid Cheddira, intervistato da Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra la formazione ciociara ed il Bologna, ha rilasciato le seguenti parole:

“E’ stata una bellissima settimana determinata dal lavoro, siamo sempre alla ricerca del particolare che può portarci alla vittoria. In settimana ci hanno spinto i tifosi e vogliamo vincere per loro. Che partita sarà oggi? Difficile, sappiamo quanto è forte il Bologna, squadra in salute e con calciatori di qualità. Sarà una bella partita perché i due allenatori hanno delle belle filosofie di calcio. Se guardiamo la classifica? No, noi pensiamo a lavorare e a pedalare per dare tutto in campo. Poi il resto si vedrà”.

Foto: Twitter Frosinone