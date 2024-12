Cheddira: “Conte tra i 3 migliori al mondo. Do il massimo all’Espanyol per essere pronto per il Napoli”

Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito all’Espanyol, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per raccontare la sua stagione a Barcellona e le sue prospettive future: “Dopo un periodo di ambientamento inevitabile quando vai in un altro campionato, ora si è assestato tutto e sta andando tutto per il meglio”.

Su Conte: “E’ stato per me un grande onore innanzitutto, è uno dei top 3 allenatori al mondo oggi. E’ stata un’esperienza stupenda che mi ha formato molto e che porterò dietro nel mio bagaglio. Il mister è una persona fantastica, un grande lavoratore, esige molto dai suoi calciatori e lo si vede a ogni allenamento. Spero solo il meglio per il Napoli, anzitutto, ma ovviamente anche per lui”.

Sulla voglia di tornare a Napoli: “Il pensiero c’è sempre. Io lavoro qui all’Espanyol, do il massimo per questa squadra, per fare bene e presentarmi di nuovo come giocatore del Napoli con un bagaglio d’esperienza maggiore ed essere pronto per il Napoli. Poi le scelte si faranno in futuro, vedremo”.

Foto: sito espanyol