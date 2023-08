Cheddira: “Arrivo a Frosinone con una voglia mai avuta prima”

Walid Cheddira, nuovo attaccante del Frosinone, in giornata si è presentato al club ciociaro.

Queste le sue parole: “Sicuramente sono maturato tantissimo. Anche perché con il passare degli anni ogni calciatore acquisisce un bagaglio di esperienza in più, che poi aiuta anche a gestire meglio le situazioni. Tramite queste esperienze che ho vissuto, arrivo qui a Frosinone con una voglia ed una carica mai avuta prima. Giochiamo in Serie A, darò il massimo per contribuire a raggiungere il risultato di squadra”.

Foto: twitter Frosinone