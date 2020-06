Che beffa per l’Arsenal: dall’iniziale vantaggio alla sconfitta per 2-1 nei minuti finali contro il Brighton

Chi si aspettava una reazione dall’Arsenal dopo il 3-0 rimediato in casa del Manchester City, è rimasto deluso.

Una difesa decisamente ballerina fa da cornice ad una prestazione poco convincente del reparto offensivo, soprattutto nella prima frazione, conclusasi a reti bianche.

Un Brighton in piena corsa per la salvezza mette prima in difficoltà Lacazette & co, per poi sferrare il colpo di grazia ribaltando una gara che sembrava incanalarsi verso il binario giusto per i Gunners. La rete di Pepe al minuto 68 aveva lasciato presagire ad un finale diverso.

Due marcature affondano l’Arsenal: la prima al minuto 75 per opera di Dunk pareggia i conti; la seconda, al minuto numero 95 siglata da Maupay è una doccia gelata. Grazie a queste due sconfitte consecutive, l’Arsenal scivola a 6 punti dalla zona Europa.