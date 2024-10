Charpentier acciuffa l’Empoli, ma Bonny sbaglia il rigore del 2-1

Parma-Empoli, sfida delle 15:00 tra le due squadre più giovani del campionato, termina 1-1.

Un primo tempo senza esclusioni di colpi, in cui entrambe le squadre hanno tentato di far la partita. Inizia forte il Parma: al 12′ sponda di Hernani per Man in area, che serve Bonny che va al tiro: Vasquez urla presente. Ma l’Empoli risponde subito, e qualche minuto dopo risponde con Pezzella: tiro da fuori area, ma senza alcuno spirito, palla sul fondo. Ancora Empoli pericolosa al 23′: Fazzini ci prova da fuori calciando con il destro a giro. Tiro però centrale che Suzuki fa suo. Il Parma risponde timidamente, ma al 35′ arriva il primo gol della gara, ma dell’Empoli. Filtrante di Colombo per Gyasi che, in area, serve rasoterra Fazzini. L’italiano è anticipato da Coulibay, che manda la palla in porta. Autogol ed Empoli in vantaggio 1-0. Ma il Parma è vivo. A due minuti dal fischio finale, Cancellieri coglie in pieno la traversa con una conclusione dal limite. Termina così il primo tempo, 1 a 0 per i padroni di casa, ma la gara è accesissima.

La seconda frazione di gara si apre con il cambio di Man: al suo posto Charpentier. Proprio la squadra di Pecchia si impone nei primi minuti. Al 57′ un destro potentissimo di Bonny è respinto da Vasquez, che in qualche modo lo spedisce in fallo laterale. Spinge ancora il Parma, che qualche minuto dopo si rende ancora pericolosa con Bernabé. Doppio cambio in casa Empoli al 68′, che prova a ribaltare gli equilibri della gara: fuori Colombo e Anjorin, dentro Pellegri e Henderson. Al 79′ l’ex D’Aversa cambia anche Grassi e Fazzini, sostituiti da Maleh e Haas. Ma i cambi difensivi non danno l’effetto sperato: il Parma continua a fare la partita e all’80’ trova il pareggio. Charpentier calcia potentissimo di destro sull’assisti di Valeri. I crociati dopo solo un minuto ha anche l’occasione per l’1-2 grazie ad un rigore, ma Bonny sciupa tutto. Pecchia prova il tutto per tutto: fuori Bernabé e Bonny, dentro Mihaila e Camara per trovare il vantaggio. Ma nulla da fare, la sfida termina sull’1-1, tanti i rimpianti per i padroni di casa, buon punto per gli uomini di D’Aversa.

Foto: Instagram Bonny