Vergogna in Galles: tifosi dello Swansea stampano biglietti aerei intestati ad Emiliano Sala. Le scuse del club

Doveva essere una delle sfide più interessanti della 14ª giornata della Championship (Serie B inglese), rischia di trasformarsi nel match della vergogna. Stiamo parlando della gara fra Swansea e Cardiff, compagini gallesi militanti nella seconda divisione inglese e divise da una rivalità storica.

Una rivalità che, però, è sfociata in un episodio vergognoso divenuto virale nelle ultime ore. In particolare, infatti, i tifosi dello Swansea avrebbero stampato e diffuso dei finti biglietti aerei intestati ad Emiliano Sala, calciatore acquistato dal Cardiff e deceduto in un incidente aereo mentre raggiungeva la sua nuova squadra, allora militante in Premier League.

Il club del sud del Galles, nella notte, ha diramato un comunicato in cui etichetta come inaccettabile l’accaduto e promette collaborazione nell’indagine che dovrà risalire ai colpevoli, promettendo pene esemplari.

Foto: Twitter Cardiff City