Championship, 6 punti di penalizzazione al Reading

Dopo il Derby County, penalizzato di 21 punti, anche il Reading subisce una dura sanzione: sottratti sei punti, più altri sei “sospesi” fino alla fine della prossima stagione. Il motivo è di natura economica. La società ha ammesso di aver violato le regole di bilancio e sostenibilità della English Football League (EFL). La sanzione è arriva dopo che una revisione dei conti effettuata per le stagioni tra il 2017/18 e il 2020/21 ha portato alla luce una perdita di 57,8 milioni di sterline, ben 18,8 oltre la soglia massima di 39 milioni.

La penalizzazione di sei punti entrerà in vigore immediatamente: il Reading scenderà quindi al 19° posto in classifica, con soli quattro punti sulla zona retrocessione.

Foto: Logo Championship