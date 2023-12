Champions, un pari salva il PSG che passa secondo. Ko il Barcellona, il Porto va agli ottavi

Sono terminate le gare di Champions League della fase a gironi. Nel girone del Milan, sassano Dortmund e PSG. Il Barcellona cade a sorpresa con l’Anversa, ma in virtù degli scontri diretti passa come prima del girone davanti al Porto, lo Shakhtar viene retrocesso in Europa League.

I risultati:

Anversa-Barcellona 3-2

2′ Vermeeren (A), 35′ Torres (B), 56′ Janssen (A), 90+1′ Guiu (B), 90+2′ Ilenikhena (A)

Atletico Madrid-Lazio 2-0

6′ Griezmann , 51′ Lino

Celtic-Feyenoord 2-1

33′ Palma (C), 82′ Minteh (F), 90+1′ Lagerbielke (C)

Borussia Dortmund-PSG 1-1

51′ Adeyemi (B), 56′ Zaire-Emery (P)

Porto-Shakhtar 5-3

9′ Galeno (P), 29′ Sikan (S), 43′ Galeno (P), 62′ Taremi (P), 73′ aut.Eustaquio (S), 76′ Pepe (P), 82′ Conceicao (P), 88′ Eguinaldo (S)

Newcastle-Milan 1-2

33′ Joelinton (N), 59′ Pulisic (M), 84′ Chukwueze (M)

Giocate alle 18.45

Stella Rossa-Manchester City 2-3

19′ Hamilton (MC), 62′ Bobb (MC), 76′ Hwang (SR), 85′ Phillips (MC), 90+1′ Katai (SR)

RB Lipsia-Young Boys 2-1

51′ Sesko (L), 53′ Colley (YB), 56′ Forsberg (L)

