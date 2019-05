Champions: Tottenham-Liverpool, le ultimissime sulle probabili formazioni

Il countdown è quasi terminato: meno di 24 ore e poi si alzerà il sipario sulla finalissima di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. L’unico dubbio per Pochettino riguarda la presenza dal primo minuto di Harry Kane, fermo dallo scorso 9 aprile per l’infortunio alla caviglia. Convocato e arruolabile per il match, il centravanti inglese resta in dubbio per una maglia da titolare che dovrebbe premiarlo a discapito di Lucas Moura. Alle spalle di Kane, spazio a Eriksen, Alli e Son, con Winks e Sissoko a centrocampo. Lloris tra i pali, la difesa sarà composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. Pochi dubbi anche per Klopp: solo un indisponibile (Keita), ma con il dilemma Firmino. Il brasiliano non è al meglio ma dovrebbe partire dal 1′ (in caso contrario pronto Origi) nel tridente d’attacco con Salah e Mané. In mezzo al campo agiranno Fabinho, Henderson e Wijnaldum, mentre in difesa – davanti ad Alisson – spazio a Matip e Van Dijk al centro, con Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie laterali. Fischio d’inizio al Wanda Metropolitano alle ore 21.

TOTTENHAM-LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. Allenatore: Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino (Origi), Mané. Allenatore: Klopp

Foto: Twitter Champions League