Champions, il tabellone completo: la possibile avversaria in semifinale della vincente di Ajax-Juve

È terminato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Urna di Nyon fortunata per la Juventus che ha pescato l’Ajax, con i bianconeri che giocheranno l’andata in trasferta. Il Liverpool se la dovrà vedere con il Porto, giustiziere della Roma. Derby inglese tra Tottenham e Manchester City, mentre il Barcellona sfiderà il Manchester United. I quarti d’andata si disputeranno tra il 9 e il 10 aprile, mentre le gare di ritorno saranno in programma tra il giorno 16 e 17 dello stesso mese. La vincente fra Juve e Ajax (andata 10 aprile, ritorno 16 aprile) giocherà in semifinale contro chi la spunterà fra Tottenham e Manchester City. Le semifinali si terranno tra il 30 aprile e l’1 maggio, con ritorno la settimana successiva. Eventualmente la Juve giocherebbe il ritorno in casa. Ecco il tabellone completo:

QUARTI DI FINALE:

AJAX-JUVENTUS

LIVERPOOL-PORTO

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED

SEMIFINALI:

Tottenham/Manchester City – Ajax/Juve

Barcellona/Manchester United -Liverpool/Porto

Foto: Twitter ufficiale Champions League