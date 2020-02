Champions, super Haaland trascina il Dortmund: 2-1 al Psg. Simeone batte Klopp 1-0

Sono terminate le prime due gare valide per l’andata degli ottavi di Champions League. Vittoria di misura dell’Atletico Madrid contro i campioni in carica del Liverpool: al Wanda Metropolitano la squadra di Simeone batte 1-0 i Reds di Klopp grazie alla rete di Saul in avvio di gara (zampata sotto porta sugli sviluppi di un corner). La gara prosegue su ritmi altissimi, con diverse occasioni da ambo le parti, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. A Dortmund, invece, un super Haaland trascina il Borussia al successo contro il Paris Saint-Germain: una doppietta dell’attaccante norvegese permette agli uomini di Favre di aggiudicarsi l’andata; di Neymar la rete che consente alla squadra di Tuchel di tenere i giochi ancora aperti in vista del ritorno.

Martedì 18 febbraio ore 21.00

Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (Saul)

Borussia Dortmund-PSG 2-1 (Haaland 2 – Neymar)

Mercoledì 19 febbraio ore 21.00

Tottenham-Lipsia

Atalanta-Valencia

Martedì 25 febbraio ore 21.00

Chelsea-Bayern Monaco

Napoli-Barcellona

Mercoledì 26 febbraio ore 21.00

Lione-Juventus

Real Madrid-Manchester City Martedì 10 marzo ore 21.00 Lipsia-Tottenham Valencia-Atalanta Mercoledì 11 marzo ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid Psg-Borussia Dortmund

Martedì 17 marzo ore 21.00

Juventus-Lione

Manchester City-Real Madrid

Mercoledì 18 marzo ore 21.00

Bayern Monaco-Chelsea

Barcellona-Napoli

Foto: Twitter ufficiale Champions League