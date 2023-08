Notte di violenza in quel di Atene alla vigilia della sfida tra Aek e Dinamo Zagabria, in programma stasera e valevole per il terzo turno preliminare d’andata di Champions League. Un tifoso 22enne della squadra locale è stato accoltellato durante una rissa ed è poi deceduto in ospedale per le ferite riportate. Negli scontri ci sono stati anche 6 feriti. Lo rende noto la polizia greca.

Foto: sito Ansa