Champions: Roma-Real, le ultimissime sulle probabili formazioni

All’Olimpico è tutto pronto, la Roma riceve il Real Madrid per dar vita al big match del Girone G di Champions League e per cancellare lo stop con l’Udinese rimediato in campionato. Eusebio Di Francesco, per l’occasione, dovrebbe optare per il 3-4-3 con Olsen in porta, Fazio, Manolas e Juan Jesus nel terzetto difensivo; Cristante, N’Zonzi in mezzo al campo con Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne; in attacco Under ed El Shaarawy supporteranno Dzeko (il bosniaco ha accusato un problema muscolare, potrebbe farcela). Il tecnico dei Blancos Santiago Solari potrebbe schierarsi col 4-3-3 con Courtois tra i pali, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo nel pacchetto arretrato; Kroos in cabina di regia, con Modric e Isco ai suoi lati; in avanti spazio, da destra a sinistra, a Lucas Vazquez, Benzema e Bale. Appuntamento alle ore 21:00 di domani. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Isco; Lucas Vazquez, Benzema, Bale.

Foto: Daily Star