Champions: per la UEFA, il gol della settimana lo ha subito l’Inter. Il video

Al termine del turno infrasettimanale dedicato alle coppe europee, la FIFA ha stilato la classifica dei migliori gol segnati nelle due giornate di Champions League. Al quarto posto Mané del Liverpool, al terzo Kimmich del Bayern Monaco, al secondo Ziyech dell’Ajax. In cima alla classifica si posiziona invece Luis Suarez del Barcellona, autore della magnifica rete al volo che ha riportato il risultato in pareggio nella sfida che fino a quel momento vedeva l’Inter in vantaggio. L’uruguaiano ha poi segnato a pochi minuti dal 90′ anche il definitivo 2-1.

⚽️ 𝘎𝘰𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘞𝘦𝘦𝘬💫

𝘛𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴… 🥇 Suárez

🥈 Ziyech

🥉 Kimmich

4⃣ Mané What would your order be? 🤔#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/JioP9JYZFY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2019

Foto: twitter Inter