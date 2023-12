Champions, pari tra PSV e Arsenal. Il Lens batte il Siviglia. Spagnoli fuori dall’Europa

Concluso il girone B di Uefa Champions League. C’era solo da assegnare un posto in Europa League. Ci va il lens che chiude al terzo posto, dopo aver battuto il Siviglia 2-1. Siviglia disastroso, che chiude all’ultimo posto il girone, senza centrale l’Europa League, terra di conquista del club andaluso, come l’anno scorso.

Il Lens passa grazie alle reti di Frankowski e Fulgini. Inutile la rete di Ramos su rigore per il momentaneo 1-1.

Nell’altra gara, PSV-Arsenal, giocavano solo per il prestigio, visto che i Gunners erano già certi del primo posto e gli olandesi secondi. Vantaggio dell’Arsenal con Nketiah, pari olandese con Vertessen. La classifica finale vede Arsenal a 13, PSV a 9, Lens 8 e Siviglia con soli 2 punti.

