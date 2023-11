Champions, pareggio spettacolare tra Galatasaray e Manchester United (3-3, papera Onana). Il PSV vince a Siviglia 3-2

Gol e spettacolo nelle gare delle 18.45 di Champions League. Pareggio spettacolare per 3-3 tra Galatasaray e Manchester United. I Red Devils, dopo essere stati avanti per 1-3 fino a mezz’ora dalla fine, si fanno rimonatre dai turchi. Onana protagonista suo malgrado della serata per una papera sulla punizione di Ziyech che è valso il 2-3. Il Manchester United è ad un passo dall’eliminazione.

E’ già fuori invece il Siviglia, dopo la sconfitta con il PSV, e attenzione, la notizia è che potrebbe essere esclusa anche dall’Europa League. Gli andalusi, avanti di due reti sul PSV riescono a complicarsi la vita prima con l’espulsione di Ocampos al 66′ e poi subendo un clamoroso ribaltone: Saibari, Gudelk e Pepi firmano l’incredibile vittoria del PSV, che vede gli ottavi di finale più vicini.

Galatasaray-Manchester United 3-3

Siviglia-PSV 2-3

Foto: logo Champions