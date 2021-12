A Nyon sono stati sorteggiati nuovamente, alle ore 15, gli ottavi di Champions League.

In corsa due italiane, Inter e Juventus. Ricordiamo che da quest’anno non c’è più la regola dei gol in trasferta. Ecco l’esito delle urne definitive:

L’Inter affronterà il Liverpool La Juve sfiderà il Villarreal Foto: Twitter UCL