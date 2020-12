Champions, novità in Siviglia-Chelsea. Il VAR in remoto dalla sede di Nyon

Domani, per la prima volta, sarà fornita assistenza video da remoto anche in Champions League. La sfida tra Siviglia e Chelsea, che sarà arbitrata dal portoghese Artur Dias, vedrà l’introduzione di una grande novità: il direttore di gara infatti sarà assistito dalla sala operativa del VAR a Nyon, in Svizzera, da Tiago Bruno Lopes Martins e dall’assistente Luís Miguel Branco Godinho, entrambi portoghesi.

Foto: Twitter Champions League