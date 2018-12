Champions League: Napoli e Inter qualificate agli ottavi se…

Novanta minuti di fuoco. Inter e Napoli si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League in una notte. Mentre i nerazzurri, impegnati a San Siro contro il Psv, dipendono anche dal risultato di Barcellona-Tottenham, gli azzurri di Ancelotti, di scena ad Anfield contro il Liverpool, hanno in mano il proprio destino. Cosa serve alle due squadre italiane per superare il turno? Ecco tutti gli scenari possibili.

La classifica attuale del girone dell’Inter recita così: Barcellona 13 punti, Tottenham e Inter 7, Psv 1. La classifica avulsa premia gli Spurs rispetto ai nerazzurri, avendo segnato a Milano e perso di un gol, mentre gli uomini di Spalletti sono usciti sconfitti per 1-0 a Wembley. L’Inter, dunque, per volare agli ottavi deve fare meglio del Tottenham in quest’ultimo turno del girone. Se vincono entrambi, passano i londinesi. Stesso discorso se pareggiano o perdono entrambe. Ma se l’Inter batte il Psv e il Tottenham non vince a Barcellona, o se i nerazzurri pareggiano e il Tottenham perde, al turno successivo andrà l’Inter.

Per quanto riguarda il Napoli, a Liverpool avrà a disposizione due risultati su tre: in caso di vittoria o pareggio la squadra di Ancelotti andrebbe agli ottavi di finale. Ma la qualificazione potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta, ma solo con un gol di scarto, a patto che gli azzurri segnino almeno un gol in caso di successo del Psg contro la Stella Rossa; oppure segnino almeno 3 gol (4-3, 5-4, etc.) in caso di pari dei francesi a Belgrado; oppure con con qualunque risultato, se il Psg perdesse a Belgrado.

Gruppo B: Barcellona (13) – Tottenham Hotspur (7), Inter (7) – PSV Eindhoven (1)

-Il Barcellona ha vinto il girone.

-Il Tottenham è secondo per migliore differenza reti negli scontri diretti con l’Inter e si qualifica con una vittoria o se -l’Inter non ottiene più punti.

-L’Inter finisce seconda se ottiene più punti degli Spurs all’ultima giornata.

-Il PSV chiude al quarto posto.

Gruppo C: Liverpool (6) – Napoli (9), Stella Rossa (4) – Paris Saint-Germain (8)

-Il Napoli si qualifica con un pareggio o anche con una sconfitta, in caso di contemporanea sconfitta del Paris.

-Il Paris si qualifica con una vittoria o se il Liverpool non vince.

-Il Liverpool deve vincere per poter sperare nella qualificazione. Se il Paris vince, il Liverpool deve vincere 1-0 oppure con due o più reti di scarto. Se Liverpool, Paris e Napoli finiscono tutte a nove punti, gli inglesi chiuderebbero al primo posto per via degli scontri diretti fra i tre club, mentre il secondo posto verrebbe decretato dal risultato di Anfield.

-La Stella Rossa finisce terza con un successo e una sconfitta del Liverpool (che vanta una miglior differenza reti negli scontri diretti).