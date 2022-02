Champions, Mbappé al fotofinish stende il Real (1-0). Manita del Manchester City allo Sporting Lisbona

Si sono concluse le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera.

A Lisbona, tutto facile per il Manchester City di Guardiola che annienta 5-0 lo Sporting.

Pratica archiviata già nel primo tempo per gli inglesi, che hanno chiuso sul 4-0 con la doppietta di Bernardo Silva, i gol di Mahrez, Foden. Nella ripresa, la manita la serve Sterling.

City con un vantaggio enorme in vista del ritorno.

Nella gara più attesa, il PSG batte il Real Madrid all’ultimo secondo per 1-0. Partita che i parigini hanno avuto in mano, con grandi occasioni per Mbappé, sia nel primo che nel secondo tempo. Al 61′, pesa il clamoroso errore di Messi che si è fatto parare un calcio di rigore da Courtois.

Al 94′, l’extraterrestre Mbappé segna però un gol clamoroso che regala il successo al PSG.

Tutto aperto, comunque, in vista del ritorno al Bernabeu.

