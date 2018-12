Champions League: Young Boys-Juve, le formazioni ufficiali

Alle 21:00 la Juventus scenderà in campo a Berna per affrontare lo Young Boys nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri vogliono chiudere in bellezza e al primo posto, davanti al Manchester United di José Mourinho. A seguire le formazioni ufficiali e le scelte dei due tecnici, Gerardo Seoane e Massimiliano Allegri:

Young Boys (4-4-2): Wolfli; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow, Lauper, Aebischer, Ngamaleu; Hoarau, Fassnacht. Allenatore: Seoane.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.