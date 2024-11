Champions League, Vincic l’arbitro designato per Real Madrid-Milan

Sarà poker arbitrale sloveno per Real Madrid-Milan, match valido per la quarta giornata di Champions League. La gara in programma martedì sera alle ore 21 al Bernabeu sarà diretta da Slavko Vincic, come ufficializzato dalla UEFA. Il fischietto si troverà a dirigere la sua sessantasettesima partita di Champions, e nella scorsa stagione gli è stata affidata la finale Borussia Dortmund-Real Madrid.

Arbitro: Slavko Vincic

Assistenti: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

IV uomo: Matej Jug

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Tiago Martins (POR)

Foto: Instagram Milan