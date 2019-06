Champions League, l’undici ideale di Mourinho. Non c’è Ronaldo

L’ex allenatore del Manchester United, José Mourinho, ha stilato davanti alle telecamere di Bein Sports il suo undici ideale relativo all’ultima edizione della Champions League. Non sono di certo mancate le sorprese, con Mourinho che ha scelto di non inserire Cristiano Ronaldo in quella che, a parer suo, sarebbe la miglior formazione della massima competizione europea per club.

Ecco il 4-3-3 scelta dal tecnico portoghese: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, De Ligt, Robertson; De Jong, Van de Beek, Eriksen; Salah, Messi y Mané.

Foto: twitter ufficiale Manchester United