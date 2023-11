Champions League, tris dell’Atletico al Feyenoord: la Lazio è agli ottavi! Il PSG riacciuffa il Newcastle al 98′

Sono appena terminate le sfide delle 21.00 di Champions League. L’Atletico Madrid passa per 3-1 a Rotterdam contro il Feyenoord. Un risultato che fa far festa anche alla Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver vinto 2-0 contro il Celtic, festeggia il passaggio agli ottavi di finale. Non sorride l’altra italiana in campo questa sera, ovvero il Milan. Il rigore di Mbappé al 98′ riacciuffa il Newcastle, passato in vantaggio al 24′ con Isak. Esulta il Barcellona, che va agli ottavi battendo di misura il Porto.

BARCELLONA – PORTO 2-1 (30′ Pepe (P); 32′ Cancelo (B); 57′ Joao Felix (B))

FEYENOORD – ATLETICO MADRID 1-3 (14′ aut. Geertruida (A); 57′ Hermoso (A); 77′ Wieffer (F); 81′ aut. Gimenez (A))

MANCHESTER CITY – LIPSIA 3-2 (13′ e 33′ Openda (L); 55′ Haaland (M); 70′ Foden (M); 87′ Alvarez (M))

MILAN – BORUSSIA DORTMUND 1-3 (10′ rig. Reus (B); 37′ Chukwueze (M); 59′ Bynoe-Gittens (B); 69′ Adeyemi (B))

PSG – NEWCASTLE 1-1 (24′ Isak (N); 98′ rig. Mbappe (P))

YOUNG BOYS – STELLA ROSSA 2-0 (8′ aut. Nedeljkovic; 29′ Blum)

