Champions League, tre italiane ai quarti di finale. Non accadeva dal 2006

Con le vittorie di questa sera Napoli e il Real Madrid si aggiungono alla lista definitiva delle otto squadre qualificate ai quarti. Saranno dunque tre le italiane (Inter, Milan e Napoli) che si giocheranno un posto in semifinale di Champions, cosa che non accadeva dal 2006 (in quel caso Inter, Milan e Juve).

Foto: Instagram Inter / Instagram Napoli / Instagram Champions League