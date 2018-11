Champions League: Tottenham-Inter, le ultime sulle probabili formazioni

L’Inter fa visita al Tottenham nella quinta giornata dei gironi di Champions League. A Wembley, gli inglesi dovranno necessariamente vincere per tenere i giochi aperti, mentre i nerazzurri vogliono chiudere con una giornata d’anticipo il discorso qualificazione. Spalletti dovrà fare a meno di Vrsaljko, ko per infortunio, l’unico dubbio riguarda Miranda e De Vrij, in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Skriniar. A completare la difesa davanti ad Handanovic ci saranno D’Ambrosio e Asamoah. In mezzo al campo, invece, spazio a Vecino e Brozovic, con il trio Politano-Nainggolan-Perisic alle spalle dell’unica punta Icardi. Pochettino recupera Vertonghen, ma non potrà contare contare su Dembelé, Rose, Trippier e Sanchez. Pericolo pubblico numero uno per i nerazzurri, ovviamente, Harry Kane, pronto a finalizzare gli assist di Eriksen, Dele Alli e Son.

TOTTENHAM-INTER, PROBABILI FORMAZIONI:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda (De Vrij), Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Foto: Twitter ufficiale Inter