Champions League, stasera le gare di ritorno dei playoff: il programma

Mercoledì di Champions League con le gare valide per i playoff di ritorno che porteranno le squadre direttamente alla fase a gironi. Tra i club che scenderanno in campo questa sera ci sarà anche lo Shakhtar di mister De Zerbi che affronterà il Monaco. Gli ucraini portano con un netto vantaggio dopo che all’andata hanno battuto i francesi per 1-0.

Ecco il programma della serate con le gare che si giocheranno alle ore 21:

Brondby – Rb Salisburgo

Din. Zagabria-S. Tiraspol

Shakhtar -Monaco

Foto: Logo Champions League