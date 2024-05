Champions League, stasera la prima finalista

Alle ore 21.00, al Parco dei Principi il Paris Saint Germain di Luis Enrique proverà a ribaltare l’1-0 del Borussia Dortmund in Germania. Nella gara di andata, è stato il centravanti Fullkrug a regalare il primo atto a Terzic. Il gol, avvenuto al 36′ del primo tempo, permetterà ai tedeschi di partire favoriti per il passaggio del turno di stasera. La squadra di Luis Enrique però, ha già dimostrato di saper capovolgere il risultato, come successo nel quarto di finale con il Barcellona. Mbappe e compagni, proveranno a regalarsi un’altra finale (la seconda in quattro anni), sperando in un finale totalmente diverso.

Foto: Champions League Twitter logo