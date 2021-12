Champions League, si sogna l’impresa delle 4 squadre italiane agli ottavi. Non accade dal 2002-03

Torna la Champions League, con l’ultima giornata della fase a gironi. Il calcio italiano sogna 4 italiane agli ottavi della massima competizione europea. L’impresa è difficile ma fattibile.

Se Juventus e Inter hanno già strappato il pass per gli ottavi, e si giocheranno ora il primo posto dei rispettivi gironi, c’è da sperare in Atalanta e Milan.

I bergamaschi hanno il destino nelle loro mani. Battere il Villarreal in casa domani sera e accedere agli ottavi, come seconda alle spalle del Manchester United.

Per il Milan in realtà, è davvero durissima perchè non solo dovrà battere il Liverpool al Meazza, ma poi dovrà sperare nella non vittoria del Porto innanzi tutto ma anche dell’Atletico, ma in questo caso, poi si conterà la differenza reti. In caso di pareggio tra queste due e di successo del Milan, saranno i rossoneri a passare agli ottavi. Dovesse vincere il Porto, invece, qualsiasi risultato di San Siro eliminerebbe il Milan.

L’Italia quindi spera nelle 4 sorelle agli ottavi di finale. Un’impresa che non accade dal lontanissimo 2002-03, quando Juve, Milan, Inter e Roma arrivarono al secondo girone, e ben 3 squadre approdarono in semifinale, con la finale tutta italiana tra Juve e Milan a Manchester. Sono passati quasi 20 anni da allora e il calcio italiano può riprendersi le sue rivincite. Foto: Twitter Juve