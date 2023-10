Champions League, si chiude la 2a giornata della fase a gironi. Il programma

Dopo il successo dell’Inter per 1-0 contro il Benfica e la sconfitta del Napoli per 3-2 contro il Real Madrid, questa sera scenderanno in campo le altre due italiane: alle 21 scenderanno in campo sia il Milan, sul campo del Dortmund, che della Lazio sul campo del Celtic. Di seguito il programma:

Ore 18:45 Anversa-Shakhtar

Ore 18:45 Atletico Madrid-Feyenoord

Ore 21.00 Celtic-Lazio

Ore 21.00 Dortmund-Milan

Ore 21.00 Porto-Barcellona

Ore 21.00 Newcastle-PSG

Ore 21.00 RB Lipsia-Manchester City

Ore 21.00 Stella Rossa-Young Boys

