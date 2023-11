Champions League, sestina dell’Arsenal al Lens. I Giunners si qualificano come primi. Il Bayern fermato dal Copenaghen

Altro verdetto nelle gare di questa sera della Champions League. Dopo oltre 10 anni, l’Arsenal torna agli ottavi di finale della massima competizione europea e lo fa come prima del girone, dopo il 6-0 al Lens. Negli altri gironi, il Bayern non riesce a chiudere il girone a punteggio pieno per il terzo anno di fila, dopo lo 0-0 con il Copenaghen che ora sogna una clamorosa qualificazione agli ottavi.

La Real Sociedad pareggia con il Salisburgo e all’ultima giornata, basterà non perdere a San Siro con l’Inter. per passare come primi.

Questi i risultati: