Champions League: sarà il rumeno Kovacs l’arbitro di Bayern Monaco-Lazio

Sarà il rumeno Istvan Kovacs, il fischietto della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Beyern Monaco e Lazio in programma mercoledì sera all’Allianz Arena. Il rumeno, non ha mai arbitrato i biancocelesti, ma in questa stagione ha già diretto una squadra della Capitale: Braga-Roma dei sedicesimi di Europa League. Di seguito la designazione completa:

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU)

Quarto uomo: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Pawel Gil (POL)

AVAR.: Tomasz Kwiatkowski (POL)