Champions League: ecco il quadro completo delle qualificate agli ottavi

Si è conclusa la fase a gironi di Champions League, con 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. A rappresentare l’Italia ci saranno Juventus e Roma, rispettivamente prima e seconda del proprio girone. Ora lo sguardo è rivolto al sorteggio degli ottavi di finale che si terrà a Nyon lunedì 17 dicembre alle ore 12. Gli accoppiamenti della partite saranno generati dagli incroci tra una squadra di prima fascia e una di seconda fascia. Ricordiamo che negli ottavi non saranno ancora possibili sfide tra squadre della stessa nazionalità e chiaramente dello stesso girone. Di seguito il quadro completo con le squadre qualificate al turno successivo.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS:

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Juventus.

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma, Manchester United.

🏆 UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅

Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018