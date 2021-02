La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per Porto–Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 17 febbraio, ore 21, allo stadio Do Dragao. Sarà una terna tutta spagnola, con Carlos del Cerro Grande l’arbitro della sfida, coadiuvato dagli assistenti Yuste e Alonso Fernandez e dal quarto uomo Sanchez, mentre al VAR ci saranno Hernandez e De Burgos.