Champions League, poker Sporting al City (4-1). Il Liverpool travolge il Leverkusen 4-0, vincono Dortmund e Celtic

Sono terminate le sfide della serata di martedì di Champions League. Il Borussia Dortmund supera lo Sturm Graz per 1 a 0, il Celtic si impone sul Lipsia per 3 a 1, il Liverpool spazza via il Bayer Leverkusen per 4 a 0. L’altro risultato inatteso è la brutta sconfitta del Manchester City che perde per 4 a 1 contro lo Sporting Lisbona.

Bologna – Monaco 0-1

Celtic – RB Lipsia 1-0

Dortmund – Sturm Graz 1-0

Lille – Juventus 1-1

Liverpool – Leverkusen 4-0

Real Madrid – Milan 1-3

Sporting CP – Manchester City 4-1

Foto: Instagram Inter